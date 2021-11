Ö – Nehammer behauptet: 403 Intensivpatienten WEGEN Corona

“Für’s Protokoll”: Das österreichische Innenministerium behauptet in einer (Routine)Aussendung, dass sich per heute früh “2.152 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung (befinden). Davon werden 403 auf Intensivstationen betreut.” Davor wird erklärt, dass bisher “11.554 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben“ seien. Dem Verständnis dieses Bloggers zufolge (und in Übereinstimmung mit den “ICD Codes” der Weltgesundheitsorganisation) handelt es sich zumindest bei den Todesfällen um welche wegen und mit dem Erreger. Dass diese Leute infolge des CV gestorben seien, wie hier erklärt wird, kann ohne Öffnung der Leichen nicht “seriös” behauptet werden (wenn schon nicht alle einer Autopsie unterzogen werden konnten, darf man wenigstens von einer “belastbaren Stiíchprobe” ausgehen) Sollte es eine solche nicht geben, haftet (wenigstens) “das Amt” voll für etwaige aus derlei Misinformationen resultierende (Fehl)Entscheidungen.