Prigoschin: Zeugenschutz-Programm oder “Polit-Mord” ?

Jewgeni Prigoschin.staatsnaher Söldner-Hauptmann & Meuterer-Darsteller, Catering-Unternehmer und angeblicher Chef-Troll soll am Mittwoch bei einem Flugzeugabsturz in der russischen Pampa ums Leben gekommen sein und Laien und Fachleute, die den Behörden der RF ansonsten nichts abnehmen, glauben diesen wenigstens das. “Spekuliert” wird lediglich, ob Putin selbst oder Prigoschins Feinde im Militär den “Mord” begangen haben. Fehlt eigentlich nur mehr die Version, dass es die Ukraine und/oder ein westlicher Geheimdienst war – aber das kommt in den nächsten Tagen schon noch. Auf die Idee, dass es sich sicherer lebt, wenn man offuziell tot ist, scheint niemand zu kommen.



Dabei weiß man aus diversen Mafia-Filmen, dass zentrale Zeugen in OK-Prozessen, “von der Bildfläche verschwinden” und – mit einer neuen Identität ausgestattet – anderswo weiter leben.

Das ist eine herzeigbare, weil legitime Variante einer geheimdienstlichen Praxis, die sozusagen zum kleinen Einmaleins dieses sinistren Geschäfts gehört.

Sie könnte von jener Organisation, der Prigoschin verpflichtet ist/war, oder von P. selbst inszeniert worden sein – denn natürlich konnte sich P. seines Lebens nicht mehr sicher sein (eigentlich wie schon bisher).

Sentimentalität ist in den Kreisen, in denen P. verkehrte, nicht eben weit verbreitet und P. selbst wird aus langjähriger Praxis gewusst haben,

dass die beste Versicherung gegen allerlei Enthüllungen ist, wenn potenzielle Enthüller vorsorglich umgebracht werden (man muss das ja nicht gleich persönlich nehmen ).

Insofern könnten ihm z.B.auch der FSB oder russische Militärgeheimdienste nach dem Leben getrachtet haben (westliche Dienste sowieso)

- für den Fall, dass P. in der Eile keinen glaubwürdigen “Dead Man’s Switch” aufbauen und kommunizieren konnte.

Aber so schnell und so “durchsichtig” ?

Dass P.s private Embraer mitten in Russland vom Militär abgschossen wird, wäre nur glaubwürdig, wenn gleichzeitig ein “echter” Militärputsch stattfinden würde.

Und dass ein “ziviler” Inlands-Dienst an allen Prigoschin-Getreuen vorbei einfach eine Bombe an Bord des Jets schmuggeln kann,

glauben wohl auch nur westliche “Experten” und Journos.

Bild: Government of the Russian Federation, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons