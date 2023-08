Trumps Polizeifoto f. die Ewigkeit, wenigstens aber bis 7. 11. 2023

DJT wurde nach Anklagen jüngst erkennungsdienstlich behandelt und der “mugshot” des Ex-Präsidenten & angeblichen Demokratie-Feinds soll in Sekunden um die ganze Welt gegangen sein. Blöderweise ist am 7. November aber nicht die int. Feind-Gemeinschaft wahlberechtigt, sondern US-Bürger und man wird sehen, was beim Urnengang herauskommt (so er stattfindet). Wenigstens bis dahin können sich die Nevertrumpers an den Fotos von Donald & dessen Fellowtrumpers begeilen. Danach hilft unseren Wegbereitern vielleicht das Bewusstsein, dass man die Politisierung der Justiz selbst begonnen hat. Vlt. erst, wenn die für die politisierte Justiz Greifbaren in einer Zelle sitzen (wie’s Untersuchungshäftlingen schon mal passieren kann).