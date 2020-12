Pseudo-Seuche: Bumsti, 564 tote Italiener in 24 Stunden

In den vergangenen 24 Stunden hat es in Italien 564 sg. Corona-Tote gegeben, meldet die Journaille unter Berufung auf das römische Gesundheitsministerium (wobei der zugrunde liegende Statistik-Schwindel putzig umschrieben wird: “im Zusammenhang mit einer CoV-Erkrankung gemeldete Todesopfer”) Klingt zunächst schaurig – wenigstens bis man die in Woche 49 in Italien sozusagen normal anfallenden Toten ermittelt hat (z.B. 2018, 2019): 12.000 bis 13.000, was nach Adam Riese 1.786 Todesfälle pro Tag ausmacht. Liebe Italiener, wie wär’s zur Abwechslung mal mit ein bisschen “frischeren” Sterbe-Zahlen?Kalenderwoche 40 ist am 4. Oktober zu Ende gegangen.