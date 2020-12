“Viertel der dt. Unternehmen in Pleitegefahr” – Zitat des Tages

“Also zunächst mal ist es so, dass die 1,5 Billionen, die die EZB jetzt zugegeben hat – Zufall hin oder her – ungefähr der Summe entspricht, die ich bereits im Draghi-Crash 2016/17 prognostiziert hab’ (…) Blöderweise ist es so, dass die EZB der Realität hinterher hinkt und dass ich mich verschätzt habe in der Größenordnung. Das Problem ist bei weitem größer als 1.500 Mrd. Kredite, die im Feuer stehen (…)” Markus Krall, MMNewsTV, 6.12.2020 (YT)

(Wegen bestimmter Corona-Maßnahmen, der “Bilanzfälschungspolitik der Regierung” und einer “gewaltigen Ansteckungswelle unter den Unternehmen”) müssen wir heute nicht von 300.000 bis 350.000 Zombies in Deutschland ausgehen, sondern von etwa 800.000, das ist jedes vierte Unternehmen (…) Das bedeutet, dass wir nicht 1.500 Mrd. Euro im Feuer stehen haben, sondern eher die dreifache Größe.”