Schwedischer Corona-Schmonzes

Schweden hat(te) 10 Mio. Einwohner und bisher ca. 90.000 Sterbefälle p.a., die heuer auf 100.000 oder 110.000 wachsen werden. Das entspricht einer Steigerung der “rohen Mortalität” um 0,1 – 0,2 Prozentpunkte, ganz ohne Lockdown (unsere Verunsicherungs-Alliierten haben in wirtschaftlicher Hinsicht trotzdem ganze Arbeit geleistet). In der heißen Phase der “Pandemie” zwischen Ende März und Mitte Mai starben knapp 5.500 Menschen mehr als im Vergleichszeitraum 2019.

Trotz dieser wenig aufregenden Zahlen haben sich in Mainstream- und alternativer Journaille geradezu epische Informations-Scharmützel um Schweden entsponnen,

was vor allem dem Umstand geschuldet ist, dass sich die Nordlichter nicht an die Rezepte der medial ansonsten überall domnierenden Lockdown-Fans gehalten haben.

Letztere erklärten, die Nordländer hätten durch eine unverantwortliche Politik um viele Tausend Tote mehr am Gewissen als deren skandinavische Brudervölker,

woraufhin die Schweden erwiderten, dass sie dessen ungeachtet immer noch besser unterwegs seien als andere Europäer, die auf Ausgangssperren und Mund- und Nasenschutz (MNS) unter freiem Himmel geschworen hatten.

***

Dieser Blogger sieht nur einen großen Unterschied und der besteht darin,

dass das öffentliche Leben in Sverige nicht in einem Ausmaß unterbrochen worden ist wie das in Kontinentaleuropa der Fall war, Maulkorbpflicht für Menschen inklusive

(obwohl die schwedische Kakokratie kongenial crazy zu sein scheint).



Die Realwirtschsaft der Schweden scheint einer vergleichbaren kontrollierten Demolierung zugeführt worden zu sein wie anderswo



und die Diskussion über die medizinischen Details soll dort abgehalten werden, wo sie hingehört, nämlich in Fachmagazinen und Foren für Epidemiologen & andere Fachleute.

Zu guter Letzt noch die Zahlenreihen zur Mortalität in den entscheidenden Wochen des Frühjahrs 2020 sowie – zum Vergleich – 2019.

Quelle ist wieder Eurostat.

Den Jahresdurchschnitt 2015 – 2019, über den die Querschüsse verfügen, hab’ ich nicht und er ist mir, ehrlich gesagt, auch eher egal.

Zwischen Woche 13 und Woche 21 sind heuer um aufsummiert 5.400 Schweden mehr gestorben als 2019 und das ist ausreichend um eine “Größenordnung” zu etablieren.

Mehr ist nicht mein Job.

Mortalität in Schweden 2019 2020 ∂ KW13 1665 2039 374 KW14 1698 2382 684 KW15 1612 2569 957 KW16 1736 2525 789 KW17 1698 2267 569 KW18 1613 2238 625 KW19 1643 2182 539 KW20 1557 1986 429 KW21 1486 1918 432

Grafik: Querschüsse, mit freundlicher Genehmigung.