Seuchen-Diktatur ohne Seuche

Die Corona-Infektionen sind auf dem Vormarsch und das Polit-Gesindel in Regierungen, Gremien und Redaktionen will weiter den Anschein erwecken, hier wüte ein Schwarzer Tod des 21. Jahrhunderts. Gottseidank gibt es auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine belastbaren Anzeichen, dass das Virus Schlimmeres ist als der Erreger einer grippeähnlichen Krankheit (dieser Blogger kennt keine). Das sich demokratisch nennende Gesocks schürt trotzdem Panik, weil es es glaubt, mit einer von ihm selbst kontrollierten Seuchen-Diktatur besser aussteigen zu können. Es ist zwar fraglich, ob das “die volle Geschichte” der absehbaren Depression ist – aber die regierende Kaste hat, öffentlich und nachvollziehbar, die Verantwortung für die “administrativen Maßnahmen” übernommen, die in den wirtschaftlichen Kollaps führen.