UFO-Abschüsse: Ist ein “Krieg der Welten II” in Vorbereitung?

Inzwischen soll die US-Airforce mit Billigung von Impf-Trudl ein neues “nicht identifiziertes Flugobjekt” in Kanada abgeschossen haben. Für diesen Blogger, der nicht ausschließen will, dass es sich bei Covid & den massenhaft dagegen verabreichten “Shots” um eine gegen die eigenen Populationen eingesetzte, verzögert wirkende “binäre Biowaffe” handelt, liegt auch die versuchte Neuauflage des berühmt gewordenen Hörspiels von 1938, “Krieg der Welten” im Bereich des Möglichen.

Dieser ursprünglich von H.G. Wells, dem Autor der “Open Conspiracy” geschriebene Sci Fi-Roman, der eine Satire sein soll, ist für das daraus gemachte Hörspiel an US-amerikanische Verhältnisse angepasst worden.

In ihm kämpft “irdisches Militär” zunächst vergeblich gegen hoffnungslos überlegene Marsianer, die die Erde wegen deren Wasserreichtums überfallen



(ähnlich wie lt. Journaille “Putin” völlig unprovoziert die Ukraine überfallen haben soll).

Nach dem Roman und dem Hörspiel von 1938 werden die Aliens erst durch irdische Bakterien besiegt, weil deren Immunsystem nicht an unsere Mikroorganismen angepasst ist.

Wie man schon in der Schule erfahren kann, wurde das fiktionale Hörspiel War of the Worlds von Zehntausenden in Neu England lebenden Amerikanern für wahr gehalten.

In der Zwischenzeit haben

Milliarden Zuschauer einen rührenden ET gesehen, der nach Hause telefonieren wollte und

sind 50 Jahre seit dem Church-Komitee vergangen, das dem US-Militär und ihm zuzuordnenden Geheimdiensten zuletzt ernsthaft auf den Zahn gefühlt hat,

ein Zeitraum, in dem sicher auch die “hybride Kriegsführung” inklusive Techniken der Desinformation mächtige Fortschritte gemacht haben.

***

Spekulation meinerseits, kein Zweifel – eine, die anderen Beiträgern dieser Seite nicht zugeschrieben werden soll.

Nicht als Spekulation erachtet dieser Blogger allerdings seine Überzeugung, dass sich die Menschheit – primär aus energetischen Gründen – an einem historischen Wendepunkt befindet.