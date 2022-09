Was verursacht die aktuelle Übersterblichkeit ?

Ähnlich wie in anderen Weltgegenden ist die aktuelle allgemeine Übersterblichkeit in Europa 16 Prozent höher als vor 2020, anscheinend aber nicht wg. Covid. Dr. Campbell diskutiert in der ersten Hälfte des eingebundenen Videos die jüngsten Daten aus der EU und UK.

Diese Etwicklung ist ziemlich mysteriös und sie könnte etwas mit den “Impfungen” zu tun haben, vielleicht aber auch “nur” mit der Sommerhitze (letzte EU-Daten vom Juli).

Alles in allem hatte die EU im Juli eine Übersterblichkeit von 16 Prozent,

wobei Spanien mit +37% an der Spitze liegt.

Nach den von Campbell gebrachten Zahlen scheint es ein “Übersterblichkeits-Gefälle” von Süd nach Nord zu geben. Die große Mehrheit der “excess deaths” werden als “non covid related” geführt,

was eigentlich eine längliche Diskussion erfordern würde.

Vielleicht haben sich die Vorgaben oder die Praxis der Klassifizierung seit 2020 geändert – was ich aber nicht glaube

(jeder “positive Tote” wird gemäß WHO-Vorgabe weiter als Sterbefall mit Covid berichtet und idR von der Journaille zu einem Tod durch Covid verballhornt).

Die allermeisten der aktuellen “Überschusstoten” dürften daher auf Basis eines negativen Corona-Tests klassifiziert worden sein und entsprechend den seit zwei Jahren geltenden Maßstäben der WHO “nicht infiziert” gewesen sein.

Die unmittelbaren Todesursachen, legen die britischen Daten nahe, sind Herzinfarkt, Schlaganfall etc. und unterscheiden sich kaum von den allgemeinen unmittelbaren Todesursachen vor drei Jahren.

Aber was genau hat zu dieser Steigerung gegenüber vor drei Jahren geführt?

Das Ausmaß ist jedenfalls nicht trivial.

+ 16% über einen ganzen Monat ist beispielsweise nach den Maßstäben von Euromomo mehr als die doppelte Standardabweichung nach oben und wäre vor zwei Jahren wohl als “klares Zeichen für eine Pandemie” gewertet worden.

+37% wie in Spanien gar (über den ganzen Monat!) erreicht Ausmaße, die den Spitzenwerten in den Spitzenwochen in Österreich Ende 2020 nahe kommen. Das hat damals einen strengen Lockdown gerechtfertigt und Treibstoff für die folgende erfolgreiche “Impfkampagne” geliefert.