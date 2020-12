Auch öst. Polit-Gesindel steuert auf Total-Lockdown zu

Dieser Blogger hat noch nie (längerfristig) bezweifelt, dass der kleine Bruder tun muss, was die große Schwester befiehlt und d’rum war von Anfang an klar, dass die” Lockerung” vom Dezember (© Basti & die Journaille) ein leeres Versprechen beinhaltet (siehe z.B. hier). Die aktuellen Massentests mit ihren vielleicht gar nicht einmal so falschen Resultaten sind nur dazu da, eine “objektive” statistische Vergleichsgrundlage für höhere “Neuinfektionen” Anfang Jänner zu legen (was, bitteschön, soll nach 3 Wochen Ausgangssperre schon anderes herauskommen als ein Rückgang der sg. Neuinfektionen?).