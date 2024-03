Bataclan 2.0 in Moskau

Mal unter uns Konspirationisten-Schwestern: Der mutmaßlich islamistische Terroranschlag auf die Moskauer Krokus-Halle ähnelt dem Haupt-Attentat in Paris vor acht Jahren doch ziemlich - fast ist man versucht zu sagen: wie ein Osterei dem anderen (andere Farbe, selbe Form). Beweisen kann ich natürlich nix, aber es sieht so aus, als wäre auch hier eine Weltuntergangssekte an der langen Leine geheimdienstlicher Dunkelmänner am Werk gewesen und als wären die russischen “Sicherheitsbehörden” ähnlich am Schlauch gestanden wie damals die französischen. Kruziwuzi aber auch!