BRICS: Politiker-Show in Kasan

Der 16. BRICS-Gipfel, der heuer im russisch-tatarischen Kasan stattgefunden hat, ist Freitag mit einer Deklaration zu Ende gegangen, die westliche UNO-Diplomaten vor Neid hat erblassen lassen: Mehr als 30 Seiten und 133 “clauses”! Abgesehen davon und davon, dass ad oculos demonstriert wurde, dass der böse Putin international nicht so isoliert ist, wie NATOphile in Journaille und Politik das gerne hätten, ist IMO kaum was zuwege gebracht worden – wenn man von den Handschüttlern Putins absieht, und von den Statements am 2. Tag, die sich ohnedies nur speziell Interessierte angehört haben. “Überraschenderweise” wurde es mit der gemeinsamen Währung wieder nix, auch nicht mit “BRICS Bridge” bzw. “BRICS Clear” – das muss erst “studiert” werden …. bruhaha

Die in Kasan versammelten 35 Staatschefs einte zwar die Sorge über die so deutlich wie noch nie erkennbare Verwandlung des internationalen Finanzsystems in eine Waffe des “Westens”,

aber auf die “commitments” der USD-Staaten zur Finanzierung der “sustainable development goals” (SDG) wollte man denn doch nicht ganz verzichten.

Überhaupt fällt auf, dass Entwicklungsfinanzierung, Notfall-Überbrückungen (“CRA”) und grenzüberschreitender Handel hauptsächlich durch Kreditgeld diverser Banken sowie frisch gedrucktes Fiat “souveräner Staaten” erfolgen soll,

wobei “alternative eligible currencies” ins Aug gefasst werden sollen.

Was darunter zu verstehen ist, wird nicht ausgesprochen,

obwohl man kein Sherlock Holmes sein muss, um zu erkennen, dass die Basis dafür digitalisierte Lokalwährungen abgeben sollen (natürlich auf Basis der 100% anonymen Blockchain ).

Das ist so ziemlich das genaue Gegenteil dessen, was als “sound money” bezeichnet wird

und könnte mutatis mutandis auch im (post) Bretton Woods-System unserer CBDC-Zentralbanken erlangt werden.



Die boys und girls von IMF, Weltbank & Co. bestanden bisher “nur” auf einer Verschuldung in Dollars, was – wie jeder erwartet – im neuen BRICS-System nicht so sein soll.

Wie derlei aber wirklich gehen soll, ist auch nach der Deklaration von Kazan nicht klar

- sicher ist nur, dass eine Verschuldung in von der eigenen Zentralbank beliebig vermehrbaren Währungseinheiten nicht funktioniert,

auch wenn MMT-Jünger das nicht wahr haben wollen.



Bild: President.az, CC BY 4.0,,via Wikimedia Commons