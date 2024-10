BRICS: Die andere Seite des gleichen Spiels – Zitat des Tages

“Vor wenigen Tagen ging der BRICS-Gipfel in Kazan zu Ende. Und während die westliche Hochleistungspresse die Konferenz erwartungsgemäß als ‘Veranstaltung Putins’ oder gar als ‘Showdown’ bezeichnete, sprechen (!) die Hofberichterstattung im Osten von einem erfolgreichen Gipfel, bei dem die Stärke und Macht der BRICS-Staaten im Kontext einer multipolaren Weltordnung für den Leser ‘eingeordnet’ werden. Sieht man sich aber das offizielle Abschlusspapier, die sogenannten Kazan Declaration, genauer an, dann wird eines überdeutlich: Die BRICS oder der Osten per se werden nicht der ‘Retter in der Not’ sein; sie sind nicht der ‘natürliche Gegner des Westens’; sie sind Teil des gleichen globalen Spiels.” BRICS und Trump: Die vorgegaukelten Alternativen, konjunktion. info, 28.10.2024