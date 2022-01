“Corona”: Die nordamerikanischen Trucker und der feige Impf-Trudl

Wie alte Tercermundistas wissen, ist es manchmal überaus erhellend über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen- aber nicht immer müssen es Chile oder Bangladesch sein. Kanada geht auch, so wie an diesem Wochenende, als Zehntausende schwere LkW unter dem Banner “Freedom Convoy” in die kanuckische Hauptstadt rollten (siehe eingebettetes YT). Auch ein paar echte und weniger echte Neonazis haben sich angeschlossen, was die Mainstream-Presse zum Anlass nahm heraus zu streichen, was die Truckies eigentlich wollten (sofern sie das Event überhaupt zur Kenntnis nimmt). Der amtierende Premier, auch unter dem Spitznamen Impf-Trudl bekannt, war glücklicherweise rechtzeitig Virus-exponiert – was er zum Anlass nahm unter zu tauchen (zwecks “Selbstisolierung”)

Die Trucker und deren Sympathisanten glauben diese Story partout nicht und heißen Justin Trudeau einen feigen Hund.

Das Ereignis hat eine ein paar Wochen zurück reichende Anlassgeschichte, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte,

aber im Kern ging es ursprünglich um den Protest einer Berufsgruppe/Branche, die es satt hat, von Typen wie Ol’ White Joe und Impf-Trudl sowie deren Spinn-Doktoren schikaniert zu werden.

Seither dürften sich ein paar andere Bevölkerungsteile angeschlossen haben, die die coronös verschnupfte Nase endgültig voll haben.



Auch ein paar Tausend US-LkW sind zu Hilfe geeilt (wahrscheinlich mit geimpften Fahrern – andere dürfen faktisch schon jetzt nicht mehr über die Grenze).

Natürlich werden uns die Truckies nicht befreien - wenigstens nicht nachhaltig.

“Halt nur so lang’ bis ihnen der Sprit ausgeht”, wie ein Poster zynisch formulierte.

Außerdem stehen die Chancen für einen False Flag-Anschlag gut

- es werden sich unter den Hunderttausenden doch hoffentlich ein paar agents provocateurs mit Hakenkreuzfahnen und automatischen Gewehren finden,

mit Kerben am Kerbholz, auf denen die Namen von ein paar liberalen Galionsfiguren eingraviert sind, auf die in den vergangenen Jahen ein Schuss-Attentat verübt worden ist.

Will eigentlich nichts Spezielles mit der Geschichte sagen, aber ich denk mir halt, sie belustigt.