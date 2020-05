Corona-Hoax: Wo bleibt die Übersterblichkeit? Zitat d. Tages

“Es bleibt dabei, es gibt keine Übersterblichkeit und da die Welle abflacht, wird es auch nach dem April keine geben. Auch die Lockerungen werden zu keinem relevanten Anstieg führen, die Welle läuft aus, wie bei einer Grippe, wenn dann könnte sie nochmal im Winter 2020/21 aufflackern. Klar ist die Maßnahmen, Lockdown, die Hysterie stehen in überhaupt keinen Verhältnis zu realen Gefahr von Covid-19 in Deutschland. Unverhältnismäßig sind die Corona-Maßnahmen in Bezug auf die Einschränkung der Grundrechte und gerade zu aberwitzig in Bezug auf die angerichteten wirtschaftlichen Schäden!” Deutschland: Update Sterbefälle, querschuesse.de, 3.5.2020

