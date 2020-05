Was ist die “Corona-Krise”?

Die sogenannte Corona-Krise ist ein von Politicos, Experten und Journaille fabrizierter Ausnahmezustand, der in epidemiologischer Hinsicht zwar gerade abebbt, der Realwirtschaft und republikanische Verfassungswirklichkeiten aber enorm in Mitleidenschaft ziehen wird. Das Handeln der “demokratischen” politisch-medialen Klasse hat eine reale Krise erzeugt, die nach der Mehrzahl der schon vorliegenden Einschätzungen tiefer als die Große Depression des 20. Jahrhunderts gehen wird. In “unzivilisierteren Zeiten” als heute – dieser Blogger distanziert sich davon – wären dafür Köpfe gerollt.