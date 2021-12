“Corona”: Regierungs-Propaganda e. österreichischen Staatssenders

Weil es in diesem Fall aber nicht wirklich “um die Stellen hinter dem Komma”, sondern um Größenordnungen geht, kann auf Basis von Tabelle 11 behauptet werden, dass “Impfungen” zwar bei Spitalsaufenthalten oder Todesfällen Vorteile bieten, nicht aber bezüglich Ansteckung und Weiterverbreitung – alles auf Basis der bisher dominanten Delta-Variante, wohlgemerkt.

Wie Public Health England (PHE) wöchentlich berichtet. scheinen die “Geimpften” mit Ausnahme ganz Junger und ganz Alter eine höhere Wahrscheinlichkeit zu haben, sich zu “infizieren” – siehe den letzten, schon vor 6 Tagen erschienenen Bericht von Woche 51. PHE will diese Werte nicht verglichen wissen und nennt sie daher “unadjusted” – aber einigermaßen haltbare “Bereinigungs-Faktoren” sind schlicht und einfach nicht verfügbar. Am liebsten wäre es der PHE wohl, wenn über diese ihre speziellen Daten geschwiegen würde (der Vorbehalt gilt übrigens auch für Hospitalisierungen, Todesfälle, etc.) Tatsächlich würde es sich hier um eine ziemlich komplexe Diskussion über das Verhalten spezieller Altersgruppen handeln, die einigermaßen seriös nur auf Basis umfangreicher Umfragen abgehandelt werden könnte.