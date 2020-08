Das “Menschheits-Verbrechen” unserer Corona-Machthaber, Zitat

“Ich habe eine Nichte und einen Neffen und wenn ich daran denke, welch schwerwiegende Folgen, vor allem wirtschaftliche, die bisherige gründlich verlogene und hochkriminelle Corona-Politik diesen beiden Menschen bereits aufgebürdet hat, spüre ich in der Tat das dringende Bedürfnis in mir aufsteigen andere Saiten aufzuziehen. Es handelt sich hier um ein Verbrechen an Millionen von Menschen, nichts weniger.” Axel B.C. Krauss, Vereint gegen Corona Fake News: Eine Erwiderung (Perle 377)