Der “Öl-Flaschenhals” von Hormuz

Matt Mushalik, ein in Australien lebender “echter Auskenner”, hat wenige Tage vor dem Ausbruch des – echten oder gefakten – Kriegs in der Golfregion eine auf OPEC-Zahlen beruhende, erhellende Analyse der “Export-Staaten hinter der Meeresenge von Hormuz” publiziert. Fazit: “Asia is absolutely dependent on OPEC oil from the Middle East.” OECD-Europa bezieht offiziell “nur” etwa 20% seines Bedarfs, 1,4 mmbd “C & C” aus den fünf besagten, mehrheitlich arabischen Staaten (Fig. 6). “How many barrels of OPEC crude oil exports would be impacted in case of a Persian Gulf war ?” unbedingt lesen/anschauen!

Bild: Almajidy, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons