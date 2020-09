Die NGOs als Totengräber der Zivilgesellschaft

Auf mehrfache Weise nutzen NGOs geschickt die breiten Möglichkeiten des Vereinsrechts aus, um ihre politische Agenda durchzusetzen. Dadurch höhlen sie die Bedeutung des Vereinswesens zunehmend aus , das mit seinen rund 124.000 Vereinen in Österreich tatsächlich Fleisch und Knochen der österreichischen Zivilgesellschaft darstellt. Von Gregor Hochreiter



Seit einigen Jahren gelten sie als das Herzstück der modernen Demokratie: die Nichtregierungsorganisation, die meistens mit ihrer englischsprachigen Abkürzung als „NGOs“ bezeichnet werden.

Der damalige Kurier-Herausgeber und jetzige NEOS-Nationalratsabgeordnete Helmut Brandstätter hatte in einem Kommentar die NGOs sogar als „Träger der Demokratie“ bezeichnet, womit er eine weit verbreitete Auffassung wiedergab.

Zudem werden die NGOs als wichtiger Teil der „Zivilgesellschaft“ gepriesen, wenn nicht sogar mit dieser gleichgesetzt. Doch hinter diesen wohlklingenden, geradezu religiös aufgeladen Begriffen versteckt sich eine gänzlich andere Realität.

Von Parteien und Vereinen

Ein entscheidendes Element beim Verein als Körperschaft ist, dass die Mitglieder den Verein

konstituieren. Das kann mitunter zur Folge haben, dass selbst langgediente Präsidiumsmitglieder in einer Generalversammlung abgewählt werden.

Daher obliegt es typischerweise dem Vorstand, über eine Aufnahme eines neuen Mitglieds zu entscheiden. Dadurch wollen insbesondere weltanschaulich geprägte Vereine oder etwa

Fußballvereine verhindern, dass Konkurrenten den Verein kapern, indem sie Mitglied bei einem Verein werden.

Weitere Einschränkungen wie eine Mindestmitgliedschaftsdauer von mehreren Jahren zur Ausübung des aktiven oder passiven Wahlrechts stehen diesem Prinzip nicht entgegen.

NGOs legen diese gerechtfertigten Einschränkungen aber häufig sehr eng aus, zusätzlich zu dem oben erwähnten Versuch, Interessenten lediglich zum Spenden oder zum Abschluss einer Fördermitgliedschaft ohne Stimmrecht hinzuleiten.

Beim in Österreich registrierten Verein „Greenpeace in Zentral- und Osteuropa“ kann beispielsweise nur jemand „ordentliches Mitglied“ werden, der von einem „Search Committee“ ausgewählt und anschließend vom Vorstand mit 2/3 der Stimmen aufgenommen wird (§5, 1., Statuten des Vereines ”GREENPEACE in Zentral- und Osteuropa”). Und nur ordentliche Mitglieder sind bei der Generalversammlung stimmberechtigt.



Dass die starke Eingrenzung und die strenge Auswahl der stimmberechtigten Mitglieder durchaus üblich ist, belegen auch die Antworten auf der Webseite von „Greenpeace Deutschland e. V.“ auf die beiden Fragen: 1) Wie viele Mitglieder hat Greenpeace?2) Wie kann ich Mitglied bei Greenpeace werden? Beide Male wird ausschließlich auf die Fördermitgliedschaft verwiesen, die in der Ausgestaltung von „Greenpeace Deutschland e. V.“ eben keine Mitsprache in den Vereinsangelegenheiten begründet.