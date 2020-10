Die Off nach Deagel-Art

Ein Branchendienst der Rüstungsindustrie, hat seine angeblich auf Computermodellen basierenden Vorhersagen aktualisiert und an seiner Prophezeiung von vor sechs Jahren nicht allzuviel verändert. Nach dem Kollaps des westlichen Finanzsystems werde es zu einem Massensterben in den NATO-Ländern (im weiteren Sinn) kommen – und das ist ein plausibles Szenario. Weniger nachvollziehbar ist, dass China und einige Staaten der ehemaligen Dritten Welt kaum in Mitleidenschaft gezogen werden (während Russland mordsmäßig profitiert). Nachtigall, ick hör dir trapsen.

Die Sehschwierigkeiten unserer Deagel-Seher führen zu wahren Pretiosen wie z.B. die Berechnung des BIP/cap in USD zu einem Zeitpunkt,

in dem das auf dem ungedeckten Dollar aufbauende Finanzsystem schon untergegangen ist

(offenbar misst man GDP & Rüstungsausgaben zu diesem Zeitpunkt auch noch in der US-Währung).

Doch zunächst zu den Stärken der Analyse, gemäß´dem Motto dieses Bloggers: “Zuerst das halb volle, erst dann das halb leere Glas.”

Eine großes Plus, ja ein Alleinstellungsmerkmal von Deagel ist, dass der keynesianische Fiat Money-Finanzkomplex des Westens (oder wie man das Ding sonst nennen soll)

in die Rechnung aufgenommen wird.

Das führt dazu, dass man den Zusammenbruch des von diesem aufgebauten Kartenhauses als wahrscheinlich einstuft.

Dass ein solcher wiederum zu einem Massensterben “im Zentrum” des Systems führt, ist klar

- ebenso wie die Deagel-Feststellung dass die zugehörigen Populationen keinen Überlebensstress (mehr) ertrügen und daher sterben würden wie die Fliegen.

Auch gegen die Klassifizierung von Corona, “Klimawandel (durch CO2)”, “Extinction Rebellion” und Shale Oil als hoaxes ist nicht viel zu sagen,

wie auch gegen die Aussage, dass es “am Ende des Tages” um Ressourcen gehe.

Zum China-Optimismus

Das gilt freilich auch für China und einige der optimistischer beurteilten Länder der ehemaligen Dritten Welt, nicht nur für Westeuropa und Japan.

Die Volksrepublik verfügt im Verhältnis zu ihrer riesigen Bevölkerung über keine besonders üppige Ressourcenbasis (speziell bei Erdöl)

und hat sich während der vergangenen zwei Jahrzehnte beim Wachstum durch neu geschaffenes, ungedecktes Kreditgeld speziell hervor getan.

Warum das dafür qualifiziert, mit einer Bevölkerungsschrumpfung von nur 2% und einem kaufkraftbereinigten BIP-Wachstum/cap von 7% auszusteigen,

erschließt sich diesem Blogger nicht ganz.

Wahrscheinlich gibt es nur ein Argument für diese Zahlen, und das ist die strategische Allianz mit Russland.

Analoges gilt für relativ ressourçenarme echte “Entwicklungsländer” wie z.B. Indien,

das in der Kalkulation puncto Wohlstandsentwicklung noch relativ glimpflich davonkommt ( – 24% BIP/cap bis 2025).

Russland & die USA

Die Russische Föderation hat

das Zeitalter der demographischen Schrumpfung weitgehend hinter sich,

zuletzt forçiert staatliche Goldreserven aufgebaut und

scheint tatsächlich noch nicht angezapfte natürliche Ressourcen an der Hand zu haben.

Das ist in der Tat ein Anlass optimistisch zu sein (vor allem, wenn man die Waffen hat dieses Eigentum zu verteidigen).

Freilich gilt der Part mit den Ressourcen auch für die USA. denen der Verlust von 70% der Bevölkerung und 72% des BIP nach PPP/cap vorhergesagt wird.

Shale mag ein hoax und die Weltleitwährung Dollar zum Tod verurteilt sein – aber die Ressourcenbasis und die “militärische Durchsetzungsfähigkeit” der Staaten sind vergleichsweise exzellent.

Warum die einen in den nächsten Jahren 56% mehr bereinigtes GDP machen sollen (R) und die anderen 72 Prozent weniger (USA), erschließt sich diesem Blogger nicht ganz.