Heute, Mittwoch, jähren sich zum 23. Mal die sg. Terroranschläge u.a. auf die New Yorker Twin Towers, nach Meinung dieses Bloggers die “Mutter aller (“modernen”) Psyops”. Hier der Geburtstags-Eintrag einer Bloggerin, die sich “Psyop-Detektivin” nennt (“blowing away the magic propaganda dust”). Der Text kreist um gefakte Opfer-Fotos sowie leere Tragbahren, Rollstühle und Rettungsautos vor einem New Yorker Spital.