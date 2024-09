Nachtrag zur Zerstörung der Mark sowie zur Weimarer Hyperinflation

Vor etwa einer Woche wurde in diesem Blog die Hyperinflation der Weimarer Republik vor hundert Jahren thematisiert, was diesen Blogger zu weiterer Lektüre und Recherche anspornte, die (zeitlich) über das “Publikationsdatum” besagten Eintrags hinausreichten (anders als die sg. Künstliche Intelligenz sind Natürliche I., Urteilskraft & Co auf Zeit jenseits von Sekundenbruchteilen angewiesen ) “Ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben” erlaubt sich ihr staatsstreich-Schreiber nun mit Verspätung, zwei, drei vergessene bzw. unter-thematisierte Façetten des Themas nach zu reichen: Es sieht ihm so aus, dass a) die Papier-Mark schon lang vor dem Beginn der Hyperinflation (für FX) tot gewesen ist und b) dass das Ende des allgemeinen Tauschmittels der Deutschen von einer handfesten Energiekrise begleitet wurde.

Ersteres ergibt sich aus dem Umstand, dass die Mark, die de facto ja keine Gold-Mark mehr war, im Februar 1920 nur mehr 100 (mit Gold gedeckte) US-Dollar wert war, wogegen die Vorkriegsparität der US-amerikanischen und deutschen Währungseinheiten bei etwa 1:5 lag,

in den ersten Tagen nach dem Waffenstillstand 1918 vielleicht ein bisserl höher

- jedenfalls aber bei weniger als bei 1:10 (leider liegt mir kein genauer Kurs vor).



Gute zwei Jahre später, im Sommer 1922, als die “Hyperinflation” erst richtig in die Gänge kam, wurde der Dollar bereits um die 500 Papier-Mark gehandelt.

Die Kurse waren sehr volatil, am “großen Vektor” aber ist wenig herum zu deuteln.

Das alles ist den Paritäten der Internet-Page des Harold Marcuse sowie den von Ingo Sauer beigebrachten historischen Kursen zu entnehmen, siehe hier, im Daten-Anhang zum Inflations-Fall Weimar Deutschland.

Wer’s gerne einfacher und in Gold-Mark hätte, sehe sich diesen Fed-Aufsatz aus dem Jahre 1923 an. Der enthält folgenden Satz:

The average value of the paper mark for the years 1919, 1920, and 1921 was 26, 6.7, and 5 gold marks for 100 paper marks, respectively.”