Eine Geschichts-Fiktion über einen diskriminierten Immigranten

In einem legitimen, weil fortschrittlichen Fall von Geschichtsrevisionismus hat nun ein US-Historiker eine Biographie von Alarich vorgelegt, die eher ein Fall von Historical Fiction und/oder Storytelling ist. Nicht dass man den Goten-König, der nach laaaangen 800 Jahren erstmals wieder Rom geplündert hat, nicht als Rassismus-Opfer sehen könnte – MÖGLICH ist, wie im Lotto, ja fast ALLES, vor allem, wenn die gesicherten Fakten überschaubar, aber nicht allgemein bekannt sind. So soll Historie sein – voller Gegenwartsbezüge, sodass man meinen könnte, die Rede sei eigentlich von den Trump-USA!

“A talented immigrant is denied citizenship by an unjust empire and, in retaliation, unleashes a surprise attack on one of its beloved cultural capitals, Rome.”

Das ist die Kernaussage von Douglas Boins Text, in dem er u.a. über anständige Mordbrenner & Plünderanten bemerkt:

In their fight for human decency, they ( = the Goths) torched the bigotry that lay at the heart of antiquated notions of citizenship.”