Eine sogenannte Putinversteherin zum Krieg in der Ukraine

Das anderweitig (zu recht) kritisierte Youtube ermöglicht es, dem jüngsten Vortrag von Gabriele Krone-Schmalz in einer deutschen Volkshochschule zu folgen. Die mittlerweile pensionierte langjährige Moskau-Korrespondentin der ARD beleuchtet Vorgeschichte und Motivation des russischen Einmarschs in der Ukraine. Sie gibt zu, die beschönigend manchmal SMO genannte russische Invasion nicht erwartet zu haben und ist weiterhin ratlos, warum diese gerade jetzt (und nicht schon 2014) passiert ist – spart aber auch nicht mit Kritik an den pseudomoralischen Kalten Kriegern, die in der westlichen Journaille die Deutungshoheit an sich gerissen haben. Sehenswert!

Zunächst Dank an Poster Plancius aus dem Gelben Forum für den Tip.

Dieser Blogger, der fast alles, was diese echte Journalistin vorbringt, teilt, kann sich hier die Vermutung nicht verkneifen, dass Krone-Schmalz

über den schlimmen Zustand der russischen Gasfelder ebensowenig Bescheid weiß wie 99,9 Prozent der Russen.

Erst auf diesem Hintergrund sind ihre Überlegungen zur “Aggressivität wg. Schwäche” wirklich sinnvoll.

Krone-Schmalz ist auch Autorin dieses Buchs.