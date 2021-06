Eis und Joints für Gentherapie-Spritzen gegen Corona

In Amerika, wird gesagt, gäbe es nix, was es nicht gibt und an dieses Ondit fühlt man sich erinnert, wenn Toronto Jugendlichen über 12 das Impfen mit Eiscreme und Musik schmackhaft machen will, anderswo Lotterien für Impfwillige veranstaltet werden oder der US-Bundesstaat Washington Joints als Gratifikation für Impflinge erwägt (“Joints for Jabs”). Nun ist all das dort und nicht hier, aber an skrupellosen Fanatismus stehen die hier amtierenden Viridioten und deren mediale Helfer jenen über dem Großen Teich nicht nach. Allenfalls haben sie eine niedrigere Peinlichkeitsschwelle, sind dafür aber umso “großzügiger” beim Ausüben von indirektem Zwang.