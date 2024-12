‘Euro-Vasallen zuerst’ – Ein Goldbug über den Fall des Dollarimperiums

Maneco 64, ein früherer Händler in der City of London, führt aus, wie Imperien zerbrechen – erst ihre “Peripherie” und oft Jahre danach das “Zentrum”. Das gelte auch für das heutige Europa der EU. Den Anfang vom Ende des US-Dollarimperiums bestreiten seiner Meinung nach die EU-Vasallentaaten Frankreich und Deutschland, gefolgt von anderen. Erst zum Schluss werde es wohl die USA selber treffen (das UK rechnet er zum Zentrum; dieser Vorgänger des heutigen Hegemons sei von Anfang an Juniorpartner der USA gewesen). Das verrottende Herzstück von dem Tod geweihten Imperien ortert Maneco 64 in der Anhäufung von Schulden – was nach Meinung dieses Bloggers zwar richtig beobachtet, aber nicht die “Letztursache” ist.

Unter Berufung auf einen Wikipedia-Artikel über die “Revolutionen von 1989″ zeichnet Maneco 64 den “exemplarischen Zusammbruch” der Sowjetunion nach, der von den ersten Protesten in Kasachstan 1986 immerhin fünf Jahre – bis 1991 – gebraucht habe

(wenn man die Gründung der polnischen Solidarnosc und das Jaruszelski-Regime mitzählt, wird der “Vorlauf” zum Zerfall der SU noch länger).

Auch dort, sagt der Vlogger, seien dem Kollaps des Empires Zerfallserscheinungen in der Peripherie vorausgegangen.

Obwohl sich die Abfolge der Vorgänge im westlichen Imperium anders gestalten könnte als 1991 in der SU, sieht Maneco 64 in der Regierungskrise in Frankreich und den politischen und wirtschaftlichen Vorgängen in Deutschland – frühe Anzeichen für den bevorstehenden Abfall der wichtigsten europäischen Vasallen-Staaten von Washington.

Nicht nur seien die EU und der Euro dem Tod geweiht, sie würden beim “Implodieren” auch den Anfang machen (andere rechnen hier eher mit einer “Vorreiterrolle” Großbritanniens, siehe zB hier).

Welche Gründe sind hier nun anzuführen, fragt M 64: