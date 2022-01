Gaskrise: Auch die öst. E-Control hält die Leute für bescheuert

Hofrat Beschwichtel ist zurück und bedient sich der quasisdaatlichen Journaille um Ängste einiger “wacher” Bürger zu kalmieren: Die E-Control lässt verlauten, Gasknappheit sei “kein Thema”, was hier im Internet zu lesen und hier in einem Radio-Beitrag nachzuhören ist. Dabei tut der Herr Vorstand so, als gehe die Besorgnis a) auf eine falsche Lesart von Speicher-Statistiken zurück und scheint sich zur Behauptung zu versteigen, dass es b) 3 – 4 Monate vor Ende der Heizsaison (und bevor der Winter noch richtig begonnen hat) keinen wachsenden Gasverbrauch mehr geben werde. Dieser Blogger weiß nicht, wer für solchen Mist letztlich verantwortlich ist, aber die Story wirkt wie ein Lehrstück in Disinformation – auch wenn nicht explizit gelogen wird.

Die im Journal um fünf ausgereichte “Information” ist derart unsinnig, dass man gar nicht weiß, wo anfangen



- alsdann, ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

1) Der Herr Alfons von der E-Control tut so, als gäbe es laufende reguläre Zu- und Abflüsse zu den Gas-Speichern auf österreichischem Boden und als würde Russland aktuell nur vermindert weiterliefern

- was mit zwei möglichen Ausnahmen “ein Topfen” ist.

Wie der dem AGSI entstammenden Grafik “über dem Falz” (umd dem selbst gemalten roten Ringerl) zu entnehmen ist, liefert Russland mit zwei möglichen Ausnahmen seit Anfang Oktober praktisch gar nichts mehr.

Die eine Ausnahme betrifft die zweite oder dritte Dezemberwoche und das könnte tatsächlich Gas aus Russland sein (wenn es kein “reverse flow” von sonst woher ist).

Der zweite injections-Buckel peakt am 31. Dezember und das riecht förmlich nach einem “Buchhaltungs-Item”.

Die bittere Wahrheit ist, dass die einzigen einigermaßen kontinuierlichen Gas-Flüsse Abgänge aufgrund des kalten Wetters sind.

2.) Scheint der Journo Gasverbrauch und (ausgebaute s.o.) Speicherkapazität zu verwechseln, aber dafür kann Herr Alfons nichts. Der gute ORF-Mann musste wohl g’schwind seinen Beitrag fertig schneiden.



3.) Auf welche Blödheit der Satz “Weil der Jänner schon fast vorbei ist, geht Haber auch nicht mehr von einem starken Verbrauchsanstieg aus” zurückzuführen ist,

sei dahin gestellt.

Der Herr Alfons von der E-Control scheint zwar wenig Ahnung zu haben,

dieses Schlamassel könnte allerdings exklusiv auf dem Mist des Journalisten gewachsen sein

- so und jetzt muss ich dringend weg.

A propos: der “österreichische AGSI-Stand liegt nach dem letztverfügbaren Datenpunkt bei knapp 24 TWh, was einem Minus von ca. 57% gegenüber dem 24. 1. 2021 entspricht – ein Hauch besser (oder schlechter – egal) als vor ein paar Tagen – Mahlzeit!