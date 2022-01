Ressourcenimperialismus? EU, die Ukraine & die Russen aus Moskau

oder

nicht

die Russen wollen sich sozusagen präventiv gegen einen ultimativen Schritt militärischer Umzingelung schützen. Tim Marshall erläutert das Syndrom in seinen “Prisoners of Geography” ja ausführlich: “As it is, Putin has no choice: he must at least attempt to control the flatlands to the west. So it is with all nations, big or small. The landscape imprisons their leaders, giving them fewer choices and less room to manoeuvre than you might think.” Die Ostexpansion der NATO seit 1990 ist jedenfalls unzweideutig und wenn hier jemand die “europäische strategische Ordnung” umstürzt bzw. umgestürzt hat, ist/war esMoskau, gelle Telegraph.