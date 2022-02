Gaskrise: Mitteleuropa fährt noch schneller Richtung Abgrund

Die für die “Mainstream-Journaille” anscheinend nicht sichtbare Versorgungskrise bei Erdgas hat sich zuletzt beschleunigt – wenigstens in Ungarn, Österreich und Tschechien. Während sich die relativen Speicherstände von AGSI-Europa und Italien moderat verschlechterten (und Frankreich regelrecht einbrach), legten Deutschland leicht und die Niederlande deutlicher zu. Fällt der Winter nicht allzu lang aus, könnten sich die NL diese Saison gerade noch über die Ziel-Linie retten. Schlimmer sieht’s in Mitteleuropa aus, speziell in Ungarn. Der magyarische Speicherstand hat mit 21 TWh einen Tiefpunkt erreicht, der deutlich unter den Lows im März/April 2021 liegt und Österreich ist zwar “noch am Chart”, hat inzwischen aber einen Wert erreicht, der jenem des 17. April des Vorjahres entspricht.