“Lab Leak”: Collage zu einer wahr gewordenen Verschwörungstheorie

TK News, ein Nachrichtenkanal des langjährigen Rolling Stones-Autors Matt Taibbi, mokiert sich in einer ca. 10 minütigen Video-Collage über das Schicksal der zuerst als Verschwörungstheorie zerzausten “Lab Leak-Theorie” , die sich inzwischen als ziemlich wahrscheinlich herausgestellt hat. “Experten” sowie die US-Mainstream-Journaille (und nicht nur die) “debunkten” damals aus Leibeskräften – vielleicht weil der noch amtierende Trump den in Wuhan geleisteten “Beitrag” zur Pandemie thematisierte, Leit-Tiere des Medien-Rudels abgeschmiert worden waren oder weil zoonotisches Überschwappen besser ins Narrativ passte (anscheinend auch in Österreich).