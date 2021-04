Österreichischer Staatssender liest “Ökobolschewisten” in Übersetzung

Das “öffentlich-rechtliche” Radioprogramm Ö1 hat einen Text des schwedischen “Humanökologen, Klimaaktivisten und Forschungsstipendiaten” Andreas Malm unkommentiert und ohne wesentliche redaktionelle Einbettung vorlesen lassen, dessen englische Version vor knapp fünf Monaten in diesem Blog besprochen worden ist. Der Autor, der jüngst ein Buch über die Sprengung von Öl-Pipelines veröffentlicht hat, vertritt eine These zur Entstehung des Corona-Virus, die gelinde gesagt umstritten ist (“zoonotic spillover”) – ganz abgesehen davon, dass davon ausgegangen wird, dass das Virus (und nicht die mit ihm begründeten “administrativen Maßnahmen” vulgo Erwerbsverbote) zu einem massenhaften Sterben führen werden – was bis dato nicht der Fall war.