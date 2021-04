USA: Die Capitol-Schießerei und der “von Trump angestachelte Mob”

Im Parlamentsviertel von Washington DC hat ein Amokläufer wild um sich geschossen und ist seinerseits von der Polizei erschossen worden. Dieser auch in den USA so genannte Verdächtige (der freilich vor keinem irdischen Gericht mehr verurteilt werden wird), war ein Anhänger der radikalen Schwarzenbewegung “Nation of Islam” des Louis Farrakhan, was die deutschsprachigen Medien nur selten berichten (“25-jähriger Mann”). Der eigentlich einem Informationsauftrag verpflichtete ORF schaffte es sogar, in seiner aktuellen Berichterstattung auf die sg. capitol riots von vor drei Monaten “abzubiegen”. Natürlich gibt es auch unter Weißen übergeschnappte, gewaltbereite Radikale wie Noah G. “auf der anderen Seite”. Aber die werden von der Journaille dann “weiße ‘Terroristen” genannt.