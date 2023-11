Gaza: Ein Fall von Ethnic Cleansing?

Dieser Blogger, ein Fan “Innerer Pressefreiheit”, teilt die Analyse eines seiner Gastautoren zum Krieg um Gaza nur sehr bedingt. Während er gravierende Versäumnisse der Autonomie-Regierung in Gaza-Stadt und diskussionswürdiges Verhalten Ägyptens bejaht, hat er ein noch graviernderes Problem mit den angeblichen Anti-Terror-Maßnahmen des Staates Israel, der sich in seinen Augen über besondere Schutzverpflichtungen hinwegturnt – ob Gaza und die West Bank nun als besetzte Gebietean gesehen werden wie von drei Vierteln in der UN-Nationen, oder als faktische Bestandteile Israels, von der Elektrizitätsversorgung bis zum Arbeitsmarkt. Ich brauche aber noch zwei, dreii Tage zum Recherchieren und Nachdenken.

Entgegen den offiziellen Beteuerungen lassen die – nicht nur eng militärischen – Kriegshandlungen Israels den Eindruck entstehen, dass hier eine ethnische Säuberung stattfinden soll(te), bei der eine “Tube” mit zwei Millionen Palästinänsern gen süden, nach Ägypten ausgedrückt werden soll(te),

was das “demographische Problem Groß-Israels” zumindest vorübergehend entschärfen würde.

Ich kann es nicht beweisen.

Ich kann nur sagen, dass es so aussieht

und dass es dem viel kritisierten Vorgehen Russlands gegen zivile Infrastruktur in der Ukraine ähnelt.

Dessenungeachtet ersuche ich um einige Tage Geduld.