“Werden mit Psyops, Social Engineering regiert” – Zitat d. Tages

“Aber 2021 ging es ja praktisch darum, wirklich ein Spektrum von Meinungen irreversibel auszuschließen aus (dem) Mainstream Diskurs und das kann man als eine Art Informationskrieg fassen – und ich fasse das so – und in der Zeit ist auch ganz viel Schaden angerichtet worden in der Opposition, und zwar aktiv und konzertiert und ich gehörte zu den Leuten, die das gesehen haben und das bin beileibe nicht nur ich (…) Wir werden heutzutage mit Psyops regiert, mit Social Engineering-Methoden und das ist ja keine Spinnerei, das ist einfach so.” Psychologische Operationen mit Klima, Protest und Gesellschaft | Journalistin Aya Velazquez Jasmin Kosubek, “vor 1 Monat”

Wolfgang Herles erinnert sich der “skeptischen Generation” nach 1945 (obwohl er selbst altersmäßig eher den “68ern” zuzuordnen ist),



und wenn es 70 Jahre danach (sozusagen “legitime”) Enkerl dieser Generation gibt, gehört Aya Velazquez dazu.

Die Frau ist, obwohl jung an Jahren, “schon durch einige Wasserl geschwommen”, wie meine selige Oma vielleicht formulieren würde.

Als “Öko-Tante” aus einer höheren Berliner Schule kommend, war die heutige Journalistin erst Klima-Aktivistin, ehe sie in der CO2-Religion eine Psychologische Operation erkannte, die sich jugendlicher Stärken & Schwächen bediente.

Sie arbeitete ferner als Edelnutte und fungierte als artikulationsfähige Sprecherin “der Sex-Arbeiter(innen)”, die von der fortschrittlichen Öffentlichkeit geliebt wurde bis…

… sie sich gegen ein angebliches Prositutionsschutzgesetz äußerte (das ihrer Meinung nach mehr mit Kontrolle zu tun hat) und meinte, es wäre vielleicht doch keine so gute Idee, die Freier der Sex-Arbeiterinnen zu kriminalisieren.

Dann wurde sie von den Medien nicht mehr um Wortspenden gebeten und ihre Escort-Agentur feuerte sie.

2020 nähte die (heutige) Kultur-Anthropologin erst Corona-Masken bis sie… auch den Seuchen- und Impf-Unsinn durchschaute.

Dann wurde sie “aus Notwehr” Journalistin und widmete ihr Augenmerk primär der Opposition gegen die sg. Maßnahmen, wobei sie gegen Leute & Bewegungen zu Felde zog, die angeblich oder wirklich der Oppositionsbewegung schadeten

(einige waren von Anfang an mit freiem Auge erkennbar, bei anderen ist sich dieser Blogger bis heute nicht sicher). Aus dieser Zeit stammt ihr Spitzname Aya “kontrollierte Opposition” Velazquez.

Beim Erkennen von Macheloikes scheint die Velazquez (wohl ein Künstlername) Spitze zu sein.

Verbindendes Element hinter Psyops wie Klima und Corona scheint sie freilich keines zu sehen.

***

Danke für den Tipp, K.!