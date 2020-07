Keine Spur von Corona: Italienische Sterbefälle, Zeitreihe seit 60 Jahren

Dieser Blogger hat den MEGA-UNSINN, mit dem seit vier Monaten absolut jede staatliche Zumutung gerechtfertigt wird, BIS OBENHIN SATT. Anbei ein Chart der Webseite querschuesse de, die sich vor einigen Tagen den Sterbezahlen in Italien seit 1960 gewidmet hat. Der Graph pro 100.000 Einwohner sieht ähnlich aus. Schön zu sehen die (“natürlichen”) Spitzen in der jeweiligen Winter/Grippe-Saison. 2020 macht nur insofern eine Ausnahme, als der Ausreißer im April und nicht im Jänner (wie so oft) stattgefunden hat. Die Zahlen stammen vom italienischen Statistikamt bzw. Eurostat, der letzte Datenpunkt ist der vergangene Mai.