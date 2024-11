Klimahysterie und Realität

Die öffentliche Debatte zum Klimawandel ist zum Kampfplatz ideologischer Behauptungen geworden. Kein Hochwasser, kein Sturm, keine Hitzewelle wird ausgelassen, um das Narrativ von den katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels zu befeuern. Doch zeigt eine historische Einordnung vielfach ein anderes Bild. Von Gregor Hochreiter.

An vorderster Front der institutionalisierten Befeuerung der Klimawandelhysterie durch das Inumlaufbringen von Falschbehauptungen findet sich mit Christine Lagarde ausgerechnet die Präsidentin einer Zentralbank. In einem in der Financial Times am 12. November 2024 abgedruckten Gastkommentar anlässlich des Beginns der COP 29 in Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, behauptet sie einer an Wahlkämpfe erinnernden Vehemenz:

We’ve all heard it time and again: either we tackle climate change and safeguard nature, or we face the steep price of our inaction. And that price is rising by the day. Just consider the recent flooding in Spain, the droughts in the Amazon basin or the storms in North America. These events are horrific in and of themselves, but they are also ruining the foundations of our economies and, ultimately, the basis of our economic survival.

Tackling the climate and nature crises demands urgent investment in three areas: climate change mitigation, adaptation and disaster relief. In other words: we must curb climate change to the greatest extent possible, prepare ourselves for what we cannot avoid and help those who are hardest hit. All of this is vital — and all of it is costly. But so far, we have mobilised only a fraction of the funding we need.”