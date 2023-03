Mohrenköpfe versus Betonköpfe

Das ZDF hat in einem Schlager-Medley den Begriff “Mohrenkopf” zu “Schokokuss” gemacht, was 1.) wohl sachlich falsch ist und 2.) Udo Jürgens-Fans aufgebracht hat. Für Juristen stellt sich die Frage, ob diese Änderung des Werks urheberrechtlich zulässig war. Von Dr.Dr. Heinz-Dietmar Schimanko

Denn ein gesetzliches Änderungsrecht besteht nur in sehr eingeschränktem Umfang.

Ansonsten ist eine Änderung nur mit Zustimmung des Urhebers oder nach dessen Ableben mit Zustimmung dessen Erben oder Vermächtnisnehmern zulässig (§ 21 ö. Urheberrechtsgesetz – öUrhG; vgl. § 39 dUrhG):

Werkschutz.

§ 21 (1) Wird ein Werk auf eine Art, die es der Öffentlichkeit zugänglich macht, benutzt oder zum Zweck der Verbreitung vervielfältigt, so dürfen auch von dem zu einer solchen Werknutzung Berechtigten an dem Werke selbst, an dessen Titel oder an der Urheberbezeichnung keine Kürzungen, Zusätze oder andere Änderungen vorgenommen werden, soweit nicht der Urheber einwilligt oder das Gesetz die Änderung zuläßt. Zulässig sind insbesondere Änderungen, die der Urheber dem zur Benutzung des Werkes Berechtigten nach den im redlichen Verkehr geltenden Gewohnheiten und Gebräuchen nicht untersagen kann, namentlich Änderungen, die durch die Art oder den Zweck der erlaubten Werknutzung gefordert werden.

(2)Für Urstücke von Werken der bildenden Künste gelten die Vorschriften des Absatzes 1 auch dann, wenn die Urstücke nicht auf eine Art benutzt werden, die das Werk der Öffentlichkeit zugänglich macht.

(3)Die Erteilung der Einwilligung zu nicht näher bezeichneten Änderungen hindert den Urheber nicht, sich Entstellungen, Verstümmelungen und anderen Änderungen des Werkes zu widersetzen, die seine geistigen Interessen am Werke schwer beeinträchtigen.”