Energiekrise auf zweierlei Art

Mainstream-Etatisten, aber auch herkömmliche Wirtschaftsliberale erwarten die Fortsetzung von Business as Usual, allenfalls unterbrochen von einer der seit Jahrzehnten bekannten periodisch wiederkehrenden Wachstumskrisen. Für Fritz Vahrenholt und Antonio Turiel dagegen steht das Phänomen (dichte) Energie im Zentrum der Probleme – eine Doppel-Rezension.

Vahrenholt ist keiner jener kleinen und großen “Regierungsberater”, die, die übernächste Katastrophe fest im Blick,

selbtzufrieden die anstehende Kalamität ignorieren und sich dabei an essenziellen Lebensinteressen ihrer leiblichen Kinder und Enkel versündigen.

Im Gegensatz zu heutigen CO2-Ideologen jeden Alters macht V. seit langem drauf aufmerksam,

dass bis zum heutigen Tag der reale Beitrag, den CO2 & Co. zur Erderwärmung leisten, keineswegs “gesettelte Wissenschaft” darstellt

und dass etwa das “Entwicklungsland China” das Mehrfache dessen, was Deutschland insgesamt an CO2 ausstößt, Jahr für Jahr zusätzlich emittiert.

Theoretisch sollte derlei schon deswegen Allgemeingut sein,

weil nämlich alle offiziell veröffentlichten Klimagas-Zahlen der vergangenen drei Jahrzehnte zeigen,

dass in OECD-Ländern praktisch kein Zuwachs mehr statt findet, in angeblichen oder wirklichen Entwicklungsländern dagegen jede Menge.

Das ist freilich “nur objektiv” so, weil Campaigner in- und außerhalb der Journaille, naseweise Oberstudienräte und sich demokratisch nennende Politicos derlei ignorieren,

sodass es mittlerweile (ehemaliger) Universitätslehrer bedarf um auszusprechen, was sogar “Taferlklassler” errechnen können.

Für Vahrenholt ist der vor 20 Jahren begonnene Versuch der Energiewende gescheitert, was für heute bedeute:



Die Verdienste (≠ Arbeitseinkommen) dieses Wissenschaftlers, Blogbetreibers und (Mit-)Buchautors (“Die Kalte Sonne/Klimanachrichten” sowie zunächst “Die Kalte Sonne” 〈Buch〉, später “Unerwünschte Wahrheiten” und “Unanfechtbar?”)

sind in dieser Hinsicht nicht hoch genug einzuschätzen.

Rohstoffreserven

Das zweite Kapitel des aktuellen Vahrenholt-Buchs, in dem zwei “extremistische” CO2-Szenarien als unrealistisch kritisiert werden, gibt einen kleinen Einblick in Vs seit Jahrzehnten angehäufte Expertise.

Die dabei verfolgte Argumentation legt freilich – wohl unwillentlich – eine wesentliche Achillesferse seines eigenen, rational ansonsten untadeligen Energiebuchs offen.

In ihm argumentiert der angeblich Klimawissenschafts-leugnende Autor u.a., dass die oft beschworenen IPPC-Szenarien SSP5 – 8.5 und SSP3 – 7.0 kumulierte Emissionen von mehr Kohlenstoff voraussetzten als derzeit wirtschaftlich überhaupt abbaubar seien.

Nun könnte eine Schwachstelle dieser Argumentation darin liegen, dass

Dieser Blogger neigt bekanntlich der letzteren Ansicht zu,

Im “Großen Bild” findet um die verbleibenden Hydrokarbon-Reserven freilich jede Menge staatliche Geheimhaltung und statistische Obfuskation statt, mit der bemerkenswerten Ausnahme von US Shale (Nat)Gas and Oil – aus welchen Gründen immer. Wer Studien betreiben will kann lernen, dass das angebliche Wachstum der weltweiten Ölförderung seit 10 Jahren, primär auf US-Schieferöl zurückzuführen ist, das vor allem in den Anfangsjahren enorme decline rates aufweist.

Teile der alten Peak Oil-Theorie gewinnen quasi im Tagesrhytmus an Unterstützern,

nicht nur bei Goehring & Rozencwajg

(In the case of Peak Oil, we believe Hubbert’s theories will regain relevance once shale production rolls over and the underlying depletion problems of conventional oil are exposed.)”