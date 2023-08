Nachtrag zum G’schichterl über das Russen-Erdöl für Indien

Das Narrativ von den Lieferungen über das östliche Kozmino in indische Ölhäfen “hatscht” aus mehreren Günden gewaltig. Da ist a) zunächst einmal die begrenzte Kapazität der ESPO sowie die ebensolche der Förderung im Einzugsgebiet dieser Pipeline. Natürlich kann bei entsprechendem Aufwand beides verbessert werden (und beides ist ja auch geplant), aber das ist meist ein sich hinziehender langsamer Prozess, der über viele Jahre läuft. Weder die Bruegel-Charts noch die – zugegeben – Ganzjahreszahlen der BP-Statistical Review für China (Pipeline und Schiff) deuten auf eine solche Entwicklung hin, siehe Z.B. Fig.5 in Bruegels Crude Oil Tracker. Derlei wäre angesichts der Umstände aber zu erwarten. Es gibt, zweitens, auch keine Indizien auf eine leistungsfähige Durchleitung aus dem bisher für Europa bestimmten Pipeline-System, das in Westsibirien bzw. im Nord-Ural seinen Ausgang nimmt (das ist ein “Faktoid”, das auch gegen eine massive Verschiffung über Rossyjisk spricht). der in Moskau lebende John Helmer geht in seinem Blog davon aus, dass Öl von dort sehr wohl seinen Weg nach Fernost findet, dass der Lückenschluss aber mühsam mittels Eisenbahn erfolgen muss. Es leuchtet freilich nicht ein, dass ein Zug leistungsfähig genug sein kann um eine Verzwanzigfachung der Lieferung nach Indien zu ermöglichen. Drittens könnte Russland, wenn von NATO-Europa “sanktioniert”, sehr wohl begehrlich auf die Raffineriekapazitäten Indiens schauen; doch der Subkontinent hat zwar drei Mal so viel Einwohner wie “Europa gesamt”, aber nur ein Driitel seiner Raffinerikapazität. Ein Veredelungsverkehr mit Öl/Ölprodukten mit Indien wie jener früher mit Europa ist angesichts der fehlenden Infrastruktur schwer vorstellbar.