Europa – Russland – Indien: Ein West-Ost-südlicher Diwan um Erdöl

Eine jüngere Geschichte der “Financial Times” will weis machen, dass Russland post sanctiones in großem Maßstab Erdöl nach Indien verkauft, dass dieses raffiniert und Produkte mit einer hohen Marge nach Europa verkauft. Die Geschichte hat nur einen Haken: Sie ist wahrscheinlich so nicht wahr, oder nur insofern, als Sagen halt “wahre Kerne” haben.

Letzteres ist ziemlich sicher auch hier der Fall: Es hat zweifellos billige russiche Rohöllieferugen an Indien gegeben, die mit frisch gedruckten Rupien bezahlt wurden, für die die Russen aber keine Verwendung haben, weswegen es künftig wohl keine echten Güter für indisches Fiat mehr geben wird.

Die “extended version” des G’schichterls verlangte freilich, dass man den von Bloomberg & FT zu Rate gezogenen “Experten” glaubte, die versicherten, dass Indien im vergangenen Monat täglich gut 2 Millionen Barrel Rohöl von den Russen gekauft habe.

Das schlug sich mit einem Satz, der vlt. in einer früheren Version der FT-Geschichte stand, der inzwischen aber “stillschweigend bereinigt” worden sein könnte

(in der Version, die dieser Blogger mit Tagen Verspätung ergattert hat,findet sich kein solcher Satz (mehr).

Der guten Ordnung halber: Vielleicht stand der Satz auch nie in der FT und die übernehmenden (äh, ich meine: “zitierenden”) Agenturen haben ihn “dazu recherchiert”.

Er lautet:

Das Transportvolumen betrage mindestens 30 Millionen Barrel (zu je etwa 159 Liter) pro Jahr, groß im Geschäft soll die Firma seit Juni des Vorjahres sein.”

Da scheint wem frühzeitig aufgefallen zu sein, dass das alles nicht zusammen passt und dass die Firma Gatik eigentlich ein paar Hundert Millionen Barrel Jahreskapazität bräüchte, um so viel russisches Erdöl zu transportieren.

Deswegen musste er verschwinden.

Leider war die erste Version des Artikels bereits von mindestens einer Agentur übernommen worden.

Wie viel Jahreskapazität Gatik wirklich hat, wird wohl ewig ein Rätsel bleiben, weil die Web-Seite jetzt plötzlich offline ist.

Rein rechnerisch, würde dieser Blogger meinen: 365 x 2 = 730 Mio Barrel.

Wäre auch interessant, wie viel Suezmax-Tanker Gatik hat: 30 – 50 sollten es schon sein.