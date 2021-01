Ö: Eine “Anti-Corona-Maßnahmen-Demo” in Wien

In Wien hat am Samstagnachmittag eine Demonstration gegen die umstrittenen “Anti-Corona-Maßnahmen” der Regierung stattgefunden, an der sich mehrere Zehntausend – auch viele Ältere – beteiligten. Große Teile der Kundgebung waren “demokratisch-nationalistisch” geprägt, die vernehmbaren Sprechchöre forderten jedoch einseitig den “türkisen” Bundeskanzler zum Rücktritt auf. Parolen gg. grüne Regierungs-Mitglieder (VK, Gesundheits-Min.) hat dieser Blogger keine vernommen.

Die Journaille scheint sich einig zu sein, dass weniger als 30.000 Demonstranten teilgenommen haben.

Dieser Blogger ist kein Spezialist im Schätzen, geht aber davon aus, dass es wesentlich mehr waren.

Ein Blick auf den Heldenplatz am Anfang der Demo hat ihn davon überzeugt.

Wenn bei der Anschlusskundgebung Hitlers am 15. März 1938 an die 250.000 Menschen dort versammelt waren,

mag es heute ein Viertel bis ein Fünftel dieser Menschenmasse gewesen sein

(ein Teil des Platzes ist heute von provisorischen Baulichkeiten belegt, die Demonstranten standen auch “nicht ordentlich in Reih’ und Glied” wie anno nazimal).

Geschätzt ein Drittel der Demonstranten waren 50-jährige und ältere “Normalos” in gängiger Straßenkleidung (und ohne Palästinensertuch).

Etwa ein Drittel waren bis 50-Jährige “Normalos”, tlw. auch aus der “Provinz”.

20 – 25% würde dieser Blogger dem Typus “Demonstrations-Profis jeden Alters” zuordnen.

Vereinzelt waren auch internationale & “verschwörungstheoretische” Einsprengsel zu sehen (“QAnon-Fähnchen”).