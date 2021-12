Ö: Steuer-Causa Wolf offenbar ein medial aufgebauschtes Nichts

Zu guter Letzt: Die Nachzahlungen des Hr. Wolf zu seiner Est. mögen über die Jahre außerordentlich hoch sein, was wahrscheinlich daher rührt, dass W. als Magna-CEO die große Kohle verdient hat. Der Rest der bekannten Umstände deutet auf das sachkundige Wirken einer Steuer-Kanzlei hin (was für Leute mit derlei Einkommen ja ganz normal ist). Es ist für diesen Blogger zwar wenig glaubwürdig, dass Steuerberatungs-Profis nicht über die Änderung eines Doppelbesteuerungsabommens Bescheid wissen, aber eine böse Absicht ist a) praktisch nicht nachzuweisen und b) darf man davon ausgehen, dass auch die Steuerberater “probieren, was geht (a bisserl was geht immer – Monaco Franze )”. Das ist ihr Job – so wie es der Job der Finanz ist, so viel einzutreiben wie möglich. Dass Wolf & Co. gewusst haben, dass sie bei einem Finanzstrafverfahren den Kürzeren ziehen würden (wird echt so geschrieben), wird schon aus dem Umstand klar, dass Wolf 7,1 Millionen nachgezahlt hat.