Österreich: Mord oder Femizid

In Wien wurde am vergangenen Donnerstag eine 35-Jährige erschossen und als Tatverdächtiger der ehemalige Freund der Frau verhaftet. So weit so schlimm, und sollte der Verdächtige die Tat begangen haben, wird er hoffentlich hart bestraft. (Nicht nur) hier in Österreich wird jedes (geborene) Leben vom Gesetz gleichermaßen geschützt. Zufällig ausgewählte Laienrichter*innen werden über die Schuld eines künftigen Angeklagten befinden und sich dabei kaum von dessen Geschlecht beeinflussen lassen (eher schon von der “persuasiven Kraft” einer Seite, die nicht in Tatsachen verankert ist – ein allgemeineres Problem des Laienrichtertums, für das sonst viel spricht). Interessant ist, dass dieser (Frauen)Mord sofort als “Femizid” geframt wurde, ein Begriff, der bisher ausschließlich für Abtreibungen weiblicher Föten z.B. in Indien oder Morde aus Hass auf alle Frauen verwendet wurde.