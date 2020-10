Opportunitätskosten nicht kapiert? Es geht um etwas GANZ ANDERES!

Unser sich demokratisch nennendes Polit-Gesindel ist dabei, eine “Diktatur Orwellschen Zuschnitts” zu etablieren, (ohne sich um einen auch nur primitiven Sichtschutz zu bemühen), Es versteht nach Meinung mancher das Konzept der Austauschbeziehungen nicht. Die schlimmen ökonomischen trade offs vorgeblich seuchenpolitischer Entscheidungen stehen allerdings a) so knapp bevor und sind b) absehbar so katastrophal, dass diese Annahme wenig plausibel ist. Es geht offenkundig aber um etwas GANZ ANDERES, über das dieser Blogger freilich auch nur spekulieren kann: entweder um den “Keynesianischen Endpunkt” und/oder die “Nettoenergie-Klippe”.

Jenin Younes argumentiert auf den Seiten des Amerikanischen Instituts für Wirtschaftsforschung (AIER), dass der zugrunde liegende Gedanke eigentlich watscheneinfach sei und schreibt:

Most of us understand and accept that preventing these (Corona-)deaths must be balanced against other interests. If, for instance, we banned vehicular travel in order to avoid deaths resulting from traffic accidents, but doing so caused 130 million deaths from supply chain disruptions, we would immediately recognize this as a failing proposition. Clearly, the same logic ought to apply here.”