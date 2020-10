Spanische Corona-Epidemie FJ 2020 – die schlanke Figur einer “Seuche”

Folgend die “rohe Mortalität” in Spanien, einem weiteren hotbed des jüngsten “Ausbruchs” in Europa. Die Daten kommen von Eurostat, Auswahl und (händische) Übertragung in Tabellen von diesem Blogger (wie im Lombardei-Posting bin ich allein auch hier für etwaige Übertragungsfehler verantwortlich). Überschlagsmäßig summiert, sind von Mitte März bis Anfang Mai 2020 um ca. 45.000 mehr Menschen gestorben als im Vergleichszeitraum 2019, in einem Staat, in dem jährlich 430.000 Menschen das Zeitliche segnen.



Wie in der Lombardei lasse ich mich auch in diesem Fall nicht auf die höchst manipulationsanfällige Klassifizierung der Todesursachen ein

und betrachte nur die “rohe Mortalität”, also die Zahl der Verstorbenen ungeachtet der Todesursache.

Deren Rate lag in Spanien 2018 bei ca 0,9% p.a. bzw bei 9,1 Personen auf 1.000 Einwohner, was für eine “überalterte Industrienation” ein unauffälliger Wert ist.

Corona mag, auf’s Jahr gerechnet, die Mortalität also um 0,1 – 0,2 Prozentpunkte gesteigert haben.



“Weniger industrialisierte, arme Entwicklungsländer” haben idR eine jüngere Bevölkerung, aber auch ein schlechteres Gesundheitssystem (bzw. “schlechteren Zugang” dazu).

Vielleicht würden die Eurostat-Daten auch einen aussagekräftigeren regionalisierten Zugang nach dem Muster der Lombardei ermöglichen,

dieser Blogger kennt sich in Spanien aber zu wenig aus, um dort die “richtige(n) NUTS3-Region(en)” herauszupicken.

Daher die spanischen Gesamtzahlen, die naturgemäß weniger “dramatisch” als die der Lombardei sind (wo sich die Hälfte der Epidemie in Italien abspielte;

“im großen Bild” sind freilich nicht einmal die Lombardei-Zahlen so dramatisch, dass sie die pauschale Lahmlegung von Wirtschaft und öffentlichem Leben rechtfertigen würden).

***

Das ursprünglich von der INE stammende spanische Datenmaterial ist anders organisiert als die Zahlen der Istat, nämlich in Wochen (wohl Kalenderwochen) und nicht in Monaten.

Dieser Blogger hat aus den Zahlen drei Tabellen gemacht. von denen sich die erste den ersten acht Wochen des Jahres, die zweite den KW 9 – 16 und die dritte KW 17 – 24 widmet.

Auf 2020 bezogen und “grob gesprochen” zeigt die zweite Tabelle die “heiße Phase” im Frühjahr.

Zum Vergleich sind auch die Werte 2018 und 2019 erfasst, die freilich als “endgültig” und “povisorisch” ausgewiesen sind.

Die 2020er-Zahlen sind dagegen “estimated”, wobei das keine “Schätzung” im landläufigen Sinn ist, sondern eine “technische Differenz”.

Schätzungen im landläufigen Sinn berücksichtigen keine “Einerstellen”, wenn es um vier- oder fünfstellige Werte geht.

Zuerst die Tabelle zum Jahresanfang:

2018 2019 2020 KW1 11204 9127 8901 KW2 10905 10019 9614 KW3 10981 10473 10111 kW4 10324 10141 9609 KW5 9893 9964 9649 KW6 10015 9676 9400 KW7 10105 9357 8987 KW8 9656 9210 8510

Nun die Tabelle der “Corona-Wochen” des Jahres 2020:

Mortalität “Corona-Wochen” 2018 2019 2020 KW9 9599 8919 8000 KW10 9203 8588 8653 KW11 8862 8202 9285 KW12 8616 8022 12676 KW13 8628 8169 19220 KW 14 8414 8081 20653 KW15 8335 8049 17229 KW16 8112 7802 13132

Und nun die Werte ab Anfang Mai, die wenigstens in der 17. Woche noch eine deutliche Abweichung im Jahr 2020 zeigen.

In den KW 18 & 19 ist die Annäherung an die Jahre 2019 und 2018 bereits weitgehend erfolgt (die Differenz aber noch sichtbar):

Mortalität “post Corona” 2018 2019 2020 KW17 7735 7754 10341 KW18 7359 7742 8833 KW19 7595 7726 8593 KW20 7511 7536 7587 KW21 7527 7429 7660 KW22 7306 7619 7221 KW23 7109 7512 7213 KW24 7154 7010 6864

Quelle ist diese Eurostat-Datenbankanwendung (“Deaths by week, sex, 5-year age group and NUTS 3 region”).