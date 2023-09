Walter K. Eichelburg ist bereits vor gut einem Monat gestorben, aber dieser Blog ist, wie bekannt, bloß semiaktuell. Dieser Blogger hat WE sehr viel zu verdanken – speziell, was beharrliche politische Unbequemlichkeit und Skepsis gegenüber unserem aktuellen Geldsystem betrifft. Leider ist WE auch ein Beispiel dafür, wie schnell ein eigentlich durch und durch rationaler Mensch Mythologien erliegen kann. Er ruhe in Frieden!