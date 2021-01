Sherpa Jeff singt ein Loblied auf die Pseudo-Seuche: “Zukunft d. Arbeit”

Jeff Schwartz, Management-Berater und Experte für die Zukunft der Arbeit, hält die sg. Pandemie für einen großen Beschleuniger, einen “Disruptor”, der alte Konventionen und Ideologien aufbricht und damit den Weg für radikale Veränderungen frei macht. Wäre dieser Blogger Change-Manager des digital-faschistischen Covid-Projekts, würde er das auch so framen. In gewisser Weise ist Schwartzs Perspektive die genaue Gegenposition zu den Ansichten der Steinzeitler mit den Smartphones. Beider Zukunftserwartungen decken sich jedoch weitgehend.

Inspektor Columbo würde jeden, der den Tod eines Mordopfers als überfällig oder unerwartete Chance o.ä. ansehen würde, sofort als tatverdächtig ansehen

- dieser Blogger nimmt aber von einer solchen Verdächtigung Abstand, weil Jeff S. “Tatwaffe” und – soweit erkennbar – auch “-gelegenheit” gefehlt haben (bei Klaus S. bin ich mir da nicht so sicher);

Eigentümlich sind die Schwartz-Aussagen im Kontext aber trotzdem, z.B.:

Enter the coronavirus pandemic, an abrupt fast-forward to the future of work. Changes expected to take decades, occurred within weeks.”

Disruptive innovation is a powerful way to think about innovation-driven growth. Disruption shifts profitability from one prevailing business model to another. The new model typically provides customers with the same or better value at a much lower cost.” etcetc.