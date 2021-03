Suez-Kanal: Freigelegt? Mal sehen

Die Kanalbehörde hat bekannt gegeben, dass die Ever Given praktisch fast ganz sicher bereits wieder flott gemacht worden ist, aber das sollte man mit Vorsicht genießen und darauf warten, bis sich der Stau der 300 Schiffe aufgelöst hat (was “objektivierbar” ist). Die diese Nacht verwendete Methode (Schlepper am Bug) scheint jedenfalls tauglicher zu sein als das bisherige “Schwanzwedeln”, meint dieser Blogger, ein Experte, der seit fast nunmehr 60 Jahren Erfahrungen mit der Newtonschen Mechanik hat.