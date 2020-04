“Viren ruinieren keine Betriebe und beseitigen keine Arbeitsplätze” Zitat

“Per 1. 4. halten wir (in Österreich) jedenfalls bei der Nachkriegsrekordmarke von 562.000 Arbeitslosen – Tendenz weiterhin steigend. Diese Arbeitslosigkeit, das sollte nicht übersehen werden, geht nicht auf das Konto des Virus, sondern allein auf das der Regierung. Viren ruinieren keine Unternehmen und beseitigen keine Arbeitsplätze. Kanzler Kurz und sein Vize Kogler tun das – und sei es als Folge in bester Absicht entfalteter Aktivitäten.” Andreas Tögel, Was kommt nach Corona?